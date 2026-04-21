Молодежь Подмосковья вносит предложения в народную программу

«Молодая Гвардия» собирает предложения в новую народную программу «Единой России» в Московской области в необычном формате — с визуализацией идей. Участники марафона идей «Город пЕРемен» создают макет «города будущего» и защищают свои проекты перед главами муниципалитетов. Лучшие инициативы войдут итоговый документ. Только за первую неделю марафона его участниками стали более 1000 молодых людей из разных городов Подмосковья.

В Лобне участники проекта представили главе округа несколько инициатив. В приоритете — реконструкция ДК «Чайка», создание парка с музеем авиации и космонавтики, а также строительство нового корпуса детской больницы и модернизация библиотек.

«Сегодня мы построили городскую библиотеку. В ней мы решили сделать небольшой сад, детскую зону, чтобы родители могли почитать, пока дети занимаются. А также небольшой балкончик, где можно было бы перекусить принесенной с собой едой и напитками», — рассказала студентка колледжа Екатерина Мартынова.

В Жуковском студенты авиационного техникума и колледжа «Московия» сделали акцент на современной урбанистике и досуге. Среди их предложений в народную программу — строительство жилого комплекса нового поколения, создание крупного киберспортивного кластера и парка аттракционов.

Руководитель отделения Молодой Гвардии в Жуковском Елизавета Федорова признается, что не ожидала от ребят идей такого масштаба.

«Признаюсь честно: поначалу думала, что разговор пойдет о чем-то абстрактном. Но они пришли не просто с мечтами, а с пониманием, как эти проекты вписать в существующую городскую среду. Идея с киберспортивным кластером — это абсолютно новая для нас история, но именно такие смелые решения и двигают город вперед», — сказала Елизавета.

В Богородском округе, на площадке Ногинского филиала Государственного университета просвещения (ГУП), молодые люди подняли вопросы транспортной доступности. Например, строительства третьего моста через Клязьму. Обсуждали также кадровую политику в образовании и обновление инфраструктуры студенческого общежития.

«Город пЕРемен — это не абстрактный мозговой штурм, а прикладной инструмент. Мы видим запрос молодых людей на соучастие в управлении. Наша задача — дать им возможность перейти от слов к делу, снабдив их знаниями и прямым выходом на руководителей, принимающих решения. Предложения, которые звучат на этих площадках, уже сейчас становятся частью большой работы над новой народной программой „Единой России“, — отметила Диана Алумянц, руководитель „Молодой Гвардии Единой России“ в Подмосковье.

Учитывая популярность формата, принято решение масштабировать проект на всю территорию Московской области. В ближайшие недели марафон пройдет в Серпухове, Пушкинском, Щелково, Истре, Шатуре и других муниципалитетах региона, сообщила Диана Алумянц.

Выступая на форуме, «Малая Родина — Сила России», председатель партии Дмитрий Медведев отметил важность муниципального уровня управления и местных инициатив для создания современной инфраструктуры: общественных пространств, музеев, библиотек, спортзалов, ФАПов, школ и детских садов.

Одна из важнейших целей, поставленных Президентом, — уменьшить социальные и технологические различия между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью, тем самым обеспечив равномерное и поступательное развитие страны, повысить уровень жизни ее граждан, напомнил председатель партии.

«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня, а муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», — заключил Дмитрий Медведев.

В новую народную программу, которую формирует «Единая Россия», от жителей Подмосковья поступило свыше 8 тысяч предложений. Пункты сбора инициатив развернуты на базе общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона. Предложения также принимаются по телефону 8-800-200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф.