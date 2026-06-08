Украдкой и наугад: почему люди используют бытовые предметы вместо секс-игрушек

История с использованием случайных бытовых предметов вместо специализированных анальных игрушек редко связана с отдельным фетишем. Чаще за этим стоит вполне понятная психология, сообщил РИАМО психолог Николай Видов.

По его словам, одной из причин является импульсивность: возбуждение снижает критичность мышления, и под рукой оказывается то, что есть, а не то, что безопасно. Во-вторых, стыд и страх осуждения. Многим проще рискнуть здоровьем, чем зайти в спецмагазин или оформить заказ, ведь эта тема табуирована, нагружена виной и ощущением «ненормальности».

«Здесь работает и тревога разоблачения: человек боится, что покупка станет известна близким, выдаст его желания, разрушит образ „приличного“ человека. Парадокс в том, что именно это избегание и приводит к травмам, попаданию в больницу и куда большему позору», — сказал Видов.

Он уточнил, что корень проблемы — в дефиците сексуального просвещения и в культуре стыда вокруг телесности. Там, где об этом можно говорить спокойно, люди выбирают безопасные, анатомически продуманные решения, а не действуют украдкой и наугад.

Ранее из ануса 70-летнего пенсионера в Казани два раза за неделю достали посуду. Также в Уфе мужчина вставил в анус ферзя и слона и попал на операционный стол.

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