Почти гроссмейстер: мужчина вставил в анус ферзя и слона и попал в больницу

В Уфе мужчина вставил в анус ферзя и слона и попал на операционный стол

В Уфе врачи провели экстренную операцию местному жителю, который попал в больницу с необычной проблемой. 41-летний мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на боли, в ходе осмотра выяснилось, что он вставил себе в анус две шахматные фигурки, сообщает Mash .

При первичном осмотре пациент утверждал, что случайно проглотил шахматную фигуру. Однако рентгеновский снимок показал совершенно иную картину — в организме находились сразу два инородных предмета.

Выяснилось, что мужчина самостоятельно поместил в прямую кишку шахматные фигуры — слона и ферзя. По словам пациента, он решил таким образом развлечься, поскольку ему стало скучно после игры в шахматы с самим собой.

Одна из фигур расположилась в кишечнике особенно неудачно, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Врачи успешно провели операцию и извлекли оба предмета из организма пациента.

Ранее аналогичную операцию по извлечению инородного предмета из кишечника пациента провели в Москве. Мужчина вставил в анус картофелемялку, пока его жена спала, но извлечь инородный предмет из собственного тела не смог.

