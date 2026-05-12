На базе Дашковской школы состоялся турнир по быстрым шахматам
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
На базе Дашковской школы, в клубе имени российского гроссмейстера Сергея Карякина, состоялся турнир по быстрым шахматам. Соревнования организованы при поддержке Федерации шахмат Московской области в рамках партпроекта «Шахматы для СВОих, сообщили в пресс-службе местной администрации.
С приветственным словом и пожеланием удачи участникам соревнований выступили депутат Совета депутатов Вячеслав Орехов и руководитель Общественной приемной МОП Вадим Моторин.
Шахматистам потребовалось максимальное интеллектуальное напряжение, многоходовые расчеты и молниеносная реакция на изменения позиции.
По итогам соревнований:
1 место — Александр Фридэ,
2 место — Алексей Цыбулько,
3 место — Сергей Фридэ,
4 место — ветеран СВО Алексей Старовойтов.
Все четверо планируют совместную поездку на областной турнир в Раменское 19 мая.
Отдельно отмечены результаты в младшей группе:
1 место — Родион Кафтан,
2 место — Лука Епихин,
3 место — Ярослав Стрижков.
Победители и призеры награждены медалями, кубками, а также денежными призами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.