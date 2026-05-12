сегодня в 06:33

На базе Дашковской школы состоялся турнир по быстрым шахматам

На базе Дашковской школы, в клубе имени российского гроссмейстера Сергея Карякина, состоялся турнир по быстрым шахматам. Соревнования организованы при поддержке Федерации шахмат Московской области в рамках партпроекта «Шахматы для СВОих, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С приветственным словом и пожеланием удачи участникам соревнований выступили депутат Совета депутатов Вячеслав Орехов и руководитель Общественной приемной МОП Вадим Моторин.

Шахматистам потребовалось максимальное интеллектуальное напряжение, многоходовые расчеты и молниеносная реакция на изменения позиции.

По итогам соревнований:

1 место — Александр Фридэ,

2 место — Алексей Цыбулько,

3 место — Сергей Фридэ,

4 место — ветеран СВО Алексей Старовойтов.

Все четверо планируют совместную поездку на областной турнир в Раменское 19 мая.

Отдельно отмечены результаты в младшей группе:

1 место — Родион Кафтан,

2 место — Лука Епихин,

3 место — Ярослав Стрижков.

Победители и призеры награждены медалями, кубками, а также денежными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.