Как не превысить границы самообороны: советы юриста

Главное правило необходимой обороны — соразмерность угрозе. Если неадекватный человек просто кричит или идет за вами, применять силу категорически нельзя. Об этом РИАМО сообщил юрист Евгений Евдокимов.

Ваш удар суд расценит как нападение, ведь реальной опасности для жизни в этот момент нет. Убежать — не трусость, а идеальная юридическая стратегия. Закон разрешает отвечать только на реальное физическое насилие или явную угрозу его применения.

«Ваша защита должна длиться ровно до момента устранения опасности. Агрессор упал или отступил — вы обязаны немедленно остановиться. Добивание поверженного противника или удар в спину гарантированно приведут вас на скамью подсудимых за умышленное причинение вреда здоровью», — сказал юрист.

Самое безопасное средство — газовый баллончик: он нейтрализует угрозу, но не наносит тяжелых травм, за которые придется отвечать.

«Обязательно кричите, привлекая свидетелей, а после инцидента первыми звоните в полицию. Тот, кто первым заявил о нападении, для следствия является потерпевшим. Ваша задача — просто разорвать дистанцию и уйти домой без уголовного дела, а не вершить правосудие на улице», — добавил эксперт.

