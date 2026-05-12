Пыль, экскременты и бактерии: с чем мы едим орехи, не промывая их

Орехи — не стерильный продукт, а сельскохозяйственная культура с длинным путем от плантации до прилавка. На их поверхности скапливаются пыль, экскременты грызунов и патогенные бактерии, включая сальмонеллу. Об этом РИАМО сообщил врач Семен Котов.

«Не менее опасны афлатоксины — яды плесневых грибков, образующиеся при нарушениях хранения. Они бьют по печени и обладают канцерогенным действием. Употреблять орехи прямо из упаковки категорически нельзя. Их необходимо промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов. Это смоет грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу от вредителей, и разрушит фитиновую кислоту, мешающую усвоению микроэлементов. Затем орехи нужно просушить в духовке», — сказал врач.

Отдельная угроза кроется в бразильском орехе. Им можно получить тяжелую интоксикацию даже в кристально чистом виде из-за колоссальной концентрации селена.

«Передозировка вызывает селеноз (избыток селена в организме — ред.): выпадают волосы, слоятся ногти, поражается нервная система. Безопасная доза орехов — максимум две-три штуки в день. Относитесь к любым орехам как к высокоактивной биологической добавке, требующей строгой гигиены и жесткой дозировки», — добавил эксперт.

