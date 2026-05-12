Психолог объяснил, почему матери запрещают дочкам бриться и носить лифчики

Некоторые матери запрещают своим дочерям-подросткам бриться, носить лифчики и ухаживать за собой. Психолог Денис Власов в разговоре с РИАМО рассказал, почему так происходит. По его словам, такой запрет на взросление — это проекция собственных травм матери.

Мать часто блокирует естественные процессы взросления дочери из глубокого страха перед собственной старостью. По словам Власова, расцветающая женственность ребенка становится триггером для бессознательной зависти. В результате мать пытается «законсервировать» удобную девочку, которая не уйдет, и сохранить контроль.

Последствия для психики подростка, по словам психолога, разрушительны. У девочки формируется отчуждение от собственного тела, стыд за физиологию и ощущение своей дефектности. Она может стать мишенью для буллинга среди сверстников. Но главное — она лишается базового права на телесную автономию и усваивает паттерн: ее тело ей не принадлежит.

Власов посоветовал девочкам в такой ситуации апеллировать не к эмоциям, а к фактам гигиены и здоровья. Если мать не слышит, стоит искать поддержку у взрослых вне семьи — психолога или адекватных родственников, которые могут выступить медиаторами.

Еще один вариант — тактика тихого бунта: покупать необходимые вещи на карманные деньги, постепенно отвоевывая право на взросление и отделяясь от токсичного слияния.

