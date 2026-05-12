Стало известно, как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Успехи на крупных региональных конкурсах и олимпиадах из перечня Минобрнауки России могут принести дополнительные баллы при поступлении в вуз, как и участие в крупных молодежных движениях. Об этом сообщил РИАМО педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

«В большинстве вузов сам факт участия в массовых конкурсах ничего не дает. Однако, если вы стали победителем или призером регионального этапа такого конкурса, это уже может расцениваться как индивидуальное достижение и принести от 1 до 3 баллов. За победу в олимпиадах из перечня Минобрнауки могут дать до 10 баллов. Всероссийская олимпиада школьников — самый весомый вариант. Победа или призовое место на заключительном этапе дает право на поступление без экзаменов на профильные направления», — сказал Петрушин.

Петрушин отметил, что, начиная с 2026 года, вузы начали учитывать участие абитуриента в крупных молодежных движениях. Для этого нужно получить рекомендательное письмо от организации. Некоторые учебные заведения дадут за это будущему студенту до 2 баллов при поступлении.

Вузы с большой вероятностью зачтут службу по призыву или контракту в армии России. За это абитуриент может получить до 10 баллов в зависимости от учебного заведения.

