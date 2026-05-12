Психолог дала совет, когда родителям следует покинуть выпускной ребенка

По ее словам, выпускная вечеринка исторически и психологически несет функцию инициации, ритуала перехода из детства во взрослую жизнь. Главная задача этого этапа — отрыв от родительской фигуры и утверждение себя в социуме сверстников.

«Появление мамы или папы на танцполе ломает этот важнейший механизм. Под опекающим взглядом подросток регрессирует, возвращаясь в роль послушного ребенка, вынужденного жестко фильтровать свое поведение и подавлять естественные эмоции. Для психики молодого человека это прямой сигнал о недоверии и нарушении его личных границ», — сказала Зуева.

Специалист отметила, что желание взрослого слиться с компанией или присмотреть за безопасностью на самом деле маскирует страх потери контроля и неспособность принять взросление семени.

«Родительская миссия завершается на торжественном вручении аттестатов. Дальше необходимо сделать шаг назад, позволив вчерашнему школьнику самостоятельно прожить этот опыт, ощутить вкус личной свободы и взять на себя ответственность за свои поступки вне домашнего инкубатора», — добавила психолог.

