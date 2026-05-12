Каторов – о наставничестве в «Героях Подмосковья»: очень важна вера в ребят

Участники программы «Герои Подмосковья» получают дополнительную уверенность в себе и понимание, что все получится. Вера в них очень важна, сообщил РИАМО глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

По его словам, это получается, когда рядом есть наставники, которые помогают, верят в них и поддерживают в тех шагах, которые в обычной жизни они, возможно, не решились бы сделать.

«Здесь очень важна вера в тех ребят, которым мы помогаем», — добавил Каторов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.\

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

