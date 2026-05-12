Это было в соцучреждении: появились подробности изнасилования мальчика в Карелии

Изнасилование мальчика подростком произошло в соцучреждении в Карелии

Канал «Долго будет Карелия сниться» опубликовал подробности об изнасиловании мальчика подростком в республике.

Ранее Пудожский районный суд в Карелии на два месяца арестовал 17-летнего подростка-насильника.

По информации канала, инцидент произошел осенью 2025 года. Насилие произошло в соцучреждении.

От подростка-насильника пострадал 13-летний мальчик.

