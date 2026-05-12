В Павловском Посаде состоялся концерт «Моя весна, моя Победа!»

Память о Великой Победе — не только часть истории, но и то, что объединяет нас, помогает сохранять внутреннюю опору и передавать важные ценности новым поколениям. В этот день важно не просто вспоминать даты и факты, а осознавать живую связь с прошлым — через личные истории, семейные традиции, разговоры с детьми и участие в памятных акциях.

В стенах Дома культуры «Филимоновский» для дорогих зрителей прозвучали проникновенные песни и стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. Каждое слово и каждая нота были наполнены гордостью за подвиг нашего народа, любовью к Родине и светлой памятью о Великой Победе над фашистскими захватчиками.

В этот день для зрителей выступали: солисты вокального коллектива «Овация», солисты и группы Образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», мастера художественного слова из театрального коллектива «СказкаГрад», танцевальные коллективы «Платинум» и «Танцевалочка».

Зрители встречали артистов с восторгом и овациями. Концертные номера вызывали у всех чувства гордости, душевного подъема и переживаний со слезами на глазах. Когда зазвучала заключительная песня «День Победы», люди встали со своих мест и пели в одном строю с артистами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.