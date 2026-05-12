Азаров: команду на выдвижение обвинений против Ермака дали в США

«НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд — это производная байденовской администрации <…> С приходом Трампа ситуация поменялась, он дал четкую команду. Не напрямую, естественно, а через своих подчиненных», — сказал Азаров.

По его словам, в марте прошлого года начались расследования коррупции среди высших чиновников Украины. Об этом знали Ермак и Зеленский. В июне 2025 года по распоряжению президента Ермак организовал встречу генерального прокурора и других ключевых лиц. На совещании было принято решение арестовать всю команду детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, что и было сделано.

После этого расследование коррупционных схем среди украинских чиновников приостановилось, поскольку шесть детективов НАБУ находились в заключении до декабря. Однако благодаря усилиям Вашингтона детективов освободили, и начались масштабные расследования, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого прозвали «кошельком Зеленского». Также под следствие попали занимавший тогда пост министра энергетики Герман Галушенко и Ермак, заключил Азаров.

Ранее стало известно, что к экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку пришли силовики. В ноябре прошлого года президент Украины объявил об отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

