Заморозки и снег задержатся в Новосибирской области до 15 мая

В Новосибирской области установилась самая холодная неделя мая: днем температура опускается до +6, ночью — до −1, местами идет снег. Похолодание продлится до 15 мая, сообщает atas.info .

12 мая в регионе наблюдаются дождь и местами мокрый снег. После недавнего потепления до +25 в майские праздники жители вновь столкнулись с заморозками.

По прогнозам, холодная погода сохранится до 15 мая. Затем воздух прогреется до +12…+18 градусов. Более теплые дни ожидаются 20 и 21 мая.

Месяц в целом остается пасмурным. По данным «Гисметео», дожди продлятся до 31 мая, а в начале июня возможны ливни при температуре до +17. В то же время «Яндекс. Погода» прогнозирует потепление с 24 по 30 мая.

Впереди у жителей также длинные выходные в июне.

