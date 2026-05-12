Названо самое необычное женское имя для новорожденной в Челябинской области

сегодня в 12:37

Устинья стала самым необычным женским именем в Челябинской области весной 2026 г

В Челябинской области весной 2026 года самым необычным женским именем стала Устинья. В число редких также вошли Иванна, Масума и Хафса, сообщает kursdela.biz .

По данным ЗАГСа, лидером среди редких женских имен стала Устинья. Имя происходит от латинского Юстина и означает «справедливая» или «праведная». В русской традиции через церковную форму Иустина оно трансформировалось в Устинью.

В список необычных имен для девочек также вошли Иванна, Масума, Хафса и Нане.

Среди редких мужских имен весной зарегистрированы Фатей, Вахид, Амирхамза, Мухаммадамин и Саидахмадчон.

В рейтинге популярных имен произошло одно изменение: Тимофей вошел в пятерку самых распространенных мужских имен, обогнав Льва. Лидерами по-прежнему остаются Михаил и София.

