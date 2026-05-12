Губернатор Подмосковья: на региональных дорогах заметно снижение смертности
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года на региональных дорогах отмечено заметное снижение смертности и травматизма. Губернатор подчеркнул, что это соответствует нормам из указа президента.
«Уже есть неплохие результаты в 2026 году, а именно — мы видим на региональных дорогах самое большое снижение (числа случаев — ред.) травм и гибели. То есть тогда, когда мероприятия были реализованы интенсивно и своевременно, мы видим заметное снижение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Он напомнил, что это прямая норма указа президента.
Ранее Минтранс Московской области сообщал, что в первые майские праздники тяжесть последствий аварий снизилась. Всего с 1 по 3 мая на дорогах региона произошло 26 ДТП.
