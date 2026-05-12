Воробьев: Тихон Фирсов возглавит Минэкологии Подмосковья

«Министерство экологии возглавит Тихон Михайлович Фирсов. Это управление вам хорошо знакомо. По обращением жителей мы видим, где у нас очаги напряженности. Прошла большая работа по рекультивации карьера, у нас на очереди Тимохово», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, предстоит большая и сложная работа с точки зрения юридических мероприятий, общественных обсуждений и технологической реализации всего того, что обеспечит экологическое соответствие карьера.

Фирсов имеет три высших образования: экономическое, юридическое и еще степень магистра, пройдя обучение по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Фирсов работает в правительстве Московской области с 2018 года. Он исполнял обязанности советника министра транспортной и дорожной инфраструктуры, затем советника первого вице-губернатора, заместителя директора ГАУ МО «Мособлэкспертиза», первого заместителя министра строительного комплекса, первого заместителя министра экологии и природопользования, а также министра экологии и природопользования.

С 2024 года он являлся министром имущественных отношений Московской области.