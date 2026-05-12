Андрей Воробьев: Натаров стал министром имущественных отношений Подмосковья

«Министерство имущественных отношений возглавит Алексей Александрович Натаров. Ранее он был первым заместителем министра. Следовательно, я очень надеюсь, что вы (Натаров — ред.) в курсе всех задач и нюансов», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что принципиально важным является продолжение конструктивного взаимодействия с Росреестром — как федеральным, так и региональным подразделением.

Ранее министерство имущественных отношений возглавлял Тихон Фирсов. Теперь Фирсов станет министром экологии и природопользования Московской области.

