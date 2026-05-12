Воробьев назвал направления работы Гарибяна на посту зампреда правительства региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Артур Гарибян на посту зампреда правительства будет заниматься курированием транспортной и дорожной инфраструктуры региона.

«Важные изменения произошли в составе нашей управленческой команды. Мособлдума поддержала назначение Артура Петросовича Гарибяна на должность председателя правительства Московской области, курирующего министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Это направление предполагает большую дальнейшую работу по улучшению работы общественного транспорта. Не только автобусов и железнодорожного транспорта», — сказал губернатор время совещания с главами министерств и муниципальных образований.

Воробьев отметил, что также ведется плодотворная работа с компанией РЖД, которая активно взаимодействует с правительством региона.

Губернатор во время совещания также обратил внимание на важность парковок в крупных городах. Он подчеркнул, что эти пространства должны быть оснащены системами видеонаблюдения.

Воробьев отметил, что ранее Гарибян возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области и добился на этом посту значимых результатов, например, под его руководством была внедрена автоматизированная система контроля и искусственного интеллекта.