Андрей Воробьев: мероприятия в честь Дня Победы прошли штатно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, прошли в штатном режиме.

«Всегда безопасность имеет принципиальное значение, особенно сейчас. Знаю, что Главное управление министерства внутренних дел, Росгвардия, весь правоохранительный блок несли усиленное дежурство. Слава богу, здесь все прошло штатно», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и муниципальных образований.

Также глава региона сообщил, что в Московской области власти уделяют особенное внимание ветеранам и их семьям.

«Прошли большие майские праздники, День великой Победы, всегда уделяется особое внимание нашим ветеранам, семьям участников боевых действий», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.