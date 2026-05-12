Химкинская картинная галерея примет участие во всероссийской акции «Искусство как чувство»
Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина 14 мая станет одной из площадок всероссийской просветительской акции «Искусство как чувство», приуроченной к Международному дню музеев. Акция проходит при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт», передает пресс-служба организаторов.
Вход на все мероприятия акции свободный по предварительной регистрации.
Цель акции — продемонстрировать, как воспринимают мир искусства незрячие люди, и дать зрячим посетителям возможность по-новому взглянуть на привычные художественные произведения через уникальный мультисенсорный опыт.
Экскурсия пройдет в необычном формате: в полумраке музейного пространства, при приглушенном свете и с закрытыми глазами участники познакомятся с живописными произведениями через тактильные и сенсорные ощущения.
Программа начнется с рассказа об истории создания галереи и ее основателе — выдающемся коллекционере, докторе технических наук, профессоре Сергее Николаевиче Горшине. Посетители узнают, как формировалась уникальная коллекция, с покупки какой картины она началась.
Основная часть экскурсии будет посвящена жанровому разнообразию коллекции С. Н. Горшина. К каждому из представленных в галерее жанров созданы высококачественные тактильные копии картин, детально повторяющие композицию и передающие замысел автора. Каждое тактильное полотно сопровождается тифлокомментарием и ольфакторным рядом — подборкой ароматов, соответствующих сюжету.
В числе экспонатов, доступных для тактильного знакомства: Алексей Саврасов, «Зимний вечер», Лев Лагорио, «Крым. Парусник на море», Валериан Кучумов, «Гостиная дома Трубецкого», Вячеслав Пшеничников, «Бой Пересвета и Челубея», Роберт Фальк натюрморт и портрет «Овощи и кувшин» и «Портрет цирковой артистки».
Завершится экскурсия открытой дискуссией, где участники смогут поделиться своими ощущениями и открытиями от необычного формата знакомства с живописью.
В этом году акция «Искусство как чувство» впервые объединяет несколько регионов. Помимо Химкинской картинной галереи, к ней присоединились Ульяновский областной художественный музей, Ярославский художественный музей и Национальный музей Республики Башкортостан. В планах организаторов — ежегодно расширять географию акции, привлекая новые музеи по всей стране.
