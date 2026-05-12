Жертве сломали гортань: в Москве мужчину заподозрили в убийстве своего отца

В Москве обнаружили еле живого 68-летнего уроженца Гвинеи. Зверски избитого мужчину доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Избитого до полусмерти мужчину доставили в медучреждение из квартиры на улице Обручева. У пожилого человека была сломана гортань.

Выяснилось, что убитый работал в строительной фирме. Согласно версии СУ СК России по Москве, главным подозреваемым является безработный сын африканца.

