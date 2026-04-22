Пьяный житель Бурятии хотел убить мать поленом

В Бурятии пьяный сын избил мать, которая пыталась его успокоить. Мужчина угрожал забить ее поленом, сообщает «Информ Полис | Новости Бурятии» .

Инцидент произошел в поселке Онохой Заиграевского района. 37-летний мужчина напился и вступил в конфликт с братом матери. По словам женщины, она попыталась разнять драку, но сын переключился на нее.

Он напал на женщину, ударил ее кулаком в ухо и висок. После этого он схватил полено и пообещал убить им мать.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира. Его отвезли в отдел полиции.

