В Азербайджане россиянин получил 4 года тюрьмы по делу о легализации средств

Суд Азербайджана приговорил жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро к 4 годам колонии по делу о легализации средств, сообщает Baza .

Семерых россиян задержали в Баку 1 июля 2025 года на фоне дипломатического конфликта РФ и Азербайджана. При задержании молодых людей жестоко избили, после чего обвинили в контрабанде наркотиков и кибермошенничестве.

В суд россиян доставили избитыми. На видео из суда на лицах задержанных видны синяки и кровь.

По словам близких задержанных, судебный процесс «наконец-то начался после долгой тишины». Родственники ждут, что эта ситуация закончилась уже хоть чем-то.

