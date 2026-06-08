Парки Подмосковья за неделю июня приняли более 3 млн человек

Более 3 млн человек посетили парки Подмосковья в первую неделю июня, что на 478 тыс. больше, чем годом ранее. Самым посещаемым днем стало 1 июня — День защиты детей, когда в зонах отдыха побывали 530 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выходные дни парки региона приняли около 500 тыс. человек, в будни — в среднем по 400 тыс. посетителей. Рост интереса к отдыху на открытом воздухе в начале лета оказался заметным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе — за неделю его посетили почти 100 тыс. человек. Второе место занял Центральный парк Долгопрудного с 73 тыс. гостей, третье — Центральный парк Лобни, куда пришли 70 тыс. человек. В числе лидеров также Центральный парк Пушкинского, парк имени Толстого в Химках и Центральный парк Ленинского — по 56–60 тыс. посетителей за неделю.

В регионе работает 219 парков. В министерстве отметили, что ежегодно их инфраструктуру обновляют: благоустраивают аллеи, создают детские и спортивные площадки, устанавливают современное освещение и системы видеонаблюдения. В 2025 году парки Подмосковья посетили 93 млн человек, в 2026 году ожидается более 105 млн гостей. С начала текущего года зоны отдыха уже приняли свыше 40 млн человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.