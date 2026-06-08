В Подмосковье введут верификацию присутствия пациента на приеме

Верификация пациента на приеме для предотвращения медицинских ошибок станет обязательной в Подмосковье. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин на на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Она позволит вести точный учет фактической нагрузки на персонал и станет основой для кадрового планирования и контроля эффективности расписания.

«Для снижения числа ошибок в электронных меддокументах мы вводим верификацию присутствия пациента на приеме. Заработает с конца июня», — отметил Забелин.

В области поэтапно будет вводиться централизация службы расписания, автоматическая выверка данных пациента в ЕМИАС по СМЭВ, будет проводиться контроль аномалий расписания и данных о посещаемости.

Еще в планах — двухлетние контракты на поставку лекарств и перевод записи на КТ/МРТ/УЗИ в ЕМИАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

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