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Не справился с управлением: водитель грузовика устроил массовое ДТП на МКАД

Массовая авария случилась в понедельник днем на внешней стороне 37 км Московской кольцевой автодороги около съезда № 38, сообщает столичный Дептранс.

Как пишет «Осторожно, Москва», ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением.

На месте происшествия приступили к работе сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших уточняется.

В районе столкновения образовалась серьезная пробка длиной 6 км. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

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