Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что эффективный результат медпомощи зависит от укомплектованности персоналом первичного звена и использования технологий.

Глава региона подчеркнул, что современные технологии и оборудование в поликлиниках используются все чаще. Также результат работы зависит от укомплектования первичного звена врачами.

«В каждой территории первичное звено сегодня трансформируется и должно отвечать запросам», — сообщил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона.

Ранее Воробьев заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

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