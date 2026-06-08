Заказы не приедут: автомобиль маркетплейса пылает возле метро «Зюзино»

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 13:56

Автомобиль маркетплейса «Яндекс Маркет» пылает посреди дороги у станции метро «Зюзино» на БКЛ. Пламя охватило весь салон, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Автомобиль остановился посреди дороги. Внутри никого нет, судя по всему, водителю удалось покинуть транспорт.

Пламенем полностью объят салон машины. В небо поднимаются клубы черного дыма. Неизвестно, были ли внутри посылки или товар.

О пострадавших и причинах возгорания также не сообщается.

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