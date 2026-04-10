Задержанным в Баку айтишникам из России огласили обвинение в транзите наркотиков

Задержанным в Баку российским айтишникам огласили обвинение в «транзите наркотиков из Ирана», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам близких задержанных, судебный процесс «наконец-то начался после долгой тишины». Следов побоев, нанесенных при задержании, на молодых людях уже не видно. Родственники ждут, что разбирательство «закончилось хоть чем-то уже». Российским IT-специалистам продолжают вменять сбыт наркотиков.

Сергею Софронову, Антону Драчеву, Дмитрию Безуглому, Дмитрию Федорову, Александру Вайсерову, Валерию Дулову, Алексею Васильченко и Илье Безуглому предъявлено обвинение по статьям 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной банды).

Россиян задержали в Баку 1 июля прошлого года на фоне дипломатического конфликта РФ и Азербайджана. При задержании молодых людей жестоко избили, после чего обвинили в контрабанде наркотиков и кибермошенничестве.

