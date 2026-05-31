В Пензенской области введен план «Ковер»
В Пензенской области действует режим «Ковер».Кроме того, введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
В Росавиации также сообщили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные судна.
Ранее в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты.
