В Нижнем Тагиле 15-летний подросток на питбайке столкнулся с автобусом

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием частного автобуса и питбайка, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель частного автобуса «Нефаз», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка, который ехал по главной дороге.

В результате аварии водитель питбайка и его пассажир 18 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Водителю автобуса вынесли определение по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Отмечается, что подросток не имел права управления транспортом и осуществлял вождение без мотошлема и защитной экипировки.

