В Париже ранены 4 человека из-за хаоса после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во время беспорядков после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов пострадали 4 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Отмечается, что один из пострадавших получил ножевое ранение в районе площади Республики в XI округе на востоке столицы, а второй упал в Сену на набережной Сен-Бернар в центральном V округе.

Кроме того, два человека врезались на скутере в бетонное заграждение на парижской кольцевой дороге, где скопились болельщики.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в центре французского Парижа собственники торговых точек экстренно укрепляют защитные конструкции витрин в преддверии возможных массовых беспорядков после завершения финальной игры Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом».

