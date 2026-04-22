Заставляли докладывать о каждом шаге: дочь Пересильд пытались развести мошенники

Мошенники не обходят в том числе и детей знаменитостей. Заслуженная артистка России Юлия Пересильд поделилась в социальных сетях, что ее 12-летнюю дочь Машу пытались развести злоумышленники, представляясь правоохранителями. Девочка попалась на крючок.

Пересильд отметила, что мошенники становятся все более изобретательными, не поверить им очень сложно. Девочку терроризировали по телефону на протяжении 18 часов, пока ее мать была на съемочной смене. Марию уверяли, что о разговоре нельзя рассказывать родителям, угрожали, что маме и папе может грозить срок.

Представлялись преступники сотрудниками ФСБ и МВД, называли фамилии реально существующих высокопоставленных лиц. При этом мошенники заставляли девочку докладывать о каждом шаге, сообщать, где она находится. Актриса призвала родителей постоянно рассказывать детям и мошенничестве, чтобы они не попадали в такие ситуации.

«С детьми надо об этом уже ежедневно говорить, потому что с Машей мы много об этом говорили. И все равно таким образом она попалась на крючок. Поэтому будьте очень внимательны!» — высказалась Пересильд в социальных сетях.

