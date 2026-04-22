Умная колонка пересказала 11-летнему мальчику сюжет фильма «50 оттенков серого»

Россиянка Надежда опубликовала в соцсетях ролик с претензией к умной колонке, которая пересказала ее 11-летнему сыну сюжет фильма «50 оттенков серого» с возрастным ограничением 18+.

По словам женщины, ее ребенок задал колонке вопрос о том, «какой самый скучный фильм в мире». Устройство в ответ начало рассказывать про героев и сюжет «50 оттенков серого».

Мать указала, что колонка, к счастью, подбирала слова, избегая выражений, напрямую связанных с интимом.

«Она слова подбирала и рассказывала о том, что главный герой предлагает Анастасии необычные отношения с элементами контроля», — отметила женщина.

Надежда указала, что после пересказа сюжета от колонки сын поинтересовался, смотрела ли мама «50 оттенков серого» и действительно ли это «скучный» фильм.

