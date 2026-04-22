Тренд по сбору денег на погашение ипотеки может обернуться уголовный делом

В соцсетях появился новый тренд «если 16 000 человек внесут по 100 рублей, то я закрою ипотеку», но он может обернуться для получателя денег блокировкой счетов, а для благотворителя уголовным преследованием, сообщает Baza .

В видеороликах в соцсетях люди просят скинуться каждого по 50–200 рублей, чтобы собрать деньги на лечение, погашение ипотеки или других долгов. У данного сетевого тренда есть успешные кейсы, но, как предупредили юристы, он может привести к проблемам.

Так, банки могут посчитать резкий поток мелких переводов за дропперство или обнал. В этом случае счета пользователя заблокируют на основании закона, по которому ведется борьба с теневым бизнесом и финансированием терроризма. При этом доказывать легальность полученных денег и возвращать доступ к счету людям приходится долго — иногда через суд.

Как уточнил председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов, данный сценарий — самое вероятное продолжение тренда, так как банки в РФ сегодня активно блокируют карты при подозрительных операциях. Например, жителю Барнаула «заморозили» счет, так как он за три дня получил 727 переводов на общую сумму около 3 млн рублей.

Кроме того, и благотворитель, отправивший небольшую сумму якобы на доброе дело, рискует стать фигурантом уголовного дела. Он не может знать наверняка, кто стоит за сбором. А если силовики выяснят, что владелец счета перевел деньги запрещенной организации, то добродетеля также могут признать соучастником, что грозит сроком до 8 лет тюрьмы, который положен за финансирование экстремистской деятельности.

Как считают специалисты, помогать следует только через официальные фонды или адресно (вещами и продуктами) — это поможет обезопасить человека. А оказавшимся в сложной ситуации нужно обращаться к финансовым управляющим или юристам, а не искать помощи в соцсетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.