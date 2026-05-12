У мэра Уфы подозрение на инфаркт из-за стресса на фоне уголовного дела

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева доставили в больницу, у него подозревают инфаркт, сообщает SHOT .

Мавлиева забрали из его дома примерно в 6 часов утра по местному времени. Ночью мужчина жаловался супруге на очень сильные боли в груди, поэтому ему вызвали скорую помощь, которая увезла пациента в больницу.

Информации о текущем состоянии мэра Уфы в настоящий момент нет.

Как рассказал адвокат, проблемы с сердцем у Мавлиева начались из-за стресса на фоне дела о взяточничестве и превышении должностных полномочий. Ему грозит до 15 лет колонии. Сейчас мэр находится под домашним арестом.

По информации следствия, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По предварительным сведениям, его обвиняют в продаже земельного участка санатория «Радуга».

Мужчина занимает должность мэра Уфы с марта 2022 года, до назначения работал главой Нефтекамска.

