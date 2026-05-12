Эксперт высоко оценил качество звонов в мессенджере МАКС
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
Стек технологий для аудио и видеозвонков в МАКС заслуживает отдельных оваций. Алгоритмы эхоподавления и фильтрации фонового шума работают на базе нейросетей непосредственно на устройстве, не отправляя сырые аудиоданные на сервер. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.
«Динамическая смена битрейта происходит абсолютно незаметно для пользователя, подстраиваясь под скачки пинга в реальном времени», — сказал эксперт.
Он отметил, что в многопользовательских конференциях нагрузка распределяется через умную систему SFU-серверов.
Благодаря такому техническому решению смартфон не перегревается, заключил он.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.