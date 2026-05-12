Участок «синей» ветки Московского метро открыли после обновления

сегодня в 11:03

12 мая в 05:30 утра для пассажиров открыли участок Арбатско-Покровской линии от станции «Строгино» до станции «Пятницкое шоссе», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Участок «синей» ветки метро закрывали, чтобы построить тоннель Рублево-Архангельской линии. Это позволит улучшить транспортное обслуживание для более 1 млн пассажиров, живущих в семи районах Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за это время также обновили системы на станциях участка. Специалисты проверили элементы освещения, электронные и инженерные комплексы, сделали диагностику путей.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Красногорска. После ее возведения положительные изменения коснутся 1 млн пассажиров из семи районов Москвы.

Жители получат быстрые пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Пассажиры смогут быстро и удобно добираться в любую точку города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.