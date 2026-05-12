Приставы ищут сына одного из самых опасных криминальных авторитетов России

Судебные приставы объявили в розыск сына одного из самых опасных криминальных авторитетов 1990-х Отари Квантришвили — 44-летнего Георги —за миллионные долги по микрозаймам, сообщает SHOT .

Мужчина в 2000-х занялся бизнесом, но он был не очень успешным. Строительные и иные фирмы прибыли не давали. В итоге Квантришвили начал брать микрозаймы и кредиты. Платежи по ним через некоторое время стали для предпринимателя неподъемными, накопились долги.

Сразу две микрофинансовые конторы подали на заемщика в суд. Иски были удовлетворены и переданы приставам. Всего Квантришвили-младший должен 5,141 млн рублей.

Отари Квантришвили в прессе в 1990 годах называли «крестным отцом» русской мафии. Он связывал криминальный мир, спортивную элиту, бизнес и власть. Авторитета убили тремя выстрелами при выходе из его любимых Краснопресненских бань в 1994 году. Заказал убийство его конкурент.

