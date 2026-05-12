Учительница изнасиловала 15-летнего подростка в США

33-летнюю учительницу Кейтлин Доун Шронс из Северной Каролины в США суд приговорил к 33 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над 15-летним подростком, сообщает «Царьград» .

Как рассказал телеканал WNYW, педагог проработала в школе полгода. Следователи выяснили, что за эти шесть месяцев женщина неоднократно домогалась подростка, а также несколько раз насиловала его.

Администрация учебного учреждения подчеркнула, что пострадавший мальчик не был их учеником.

Во время ареста учительница разрыдалась, и снимки с ее реакцией стали вирусными в Сети. Изначально насильнице грозило до 30 лет лишения свободы, но злоумышленница заключила сделку со следствием и признала вину.

Суд навсегда запретил экс-учительнице общаться с пострадавшим. Решение об освобождении осужденной примет спецкомиссия после того, как женщина отсидит 20 месяцев от положенного срока.

