Молодой человек без прав устроил аварию в Улан-Удэ. Пострадали дети

Двое детей пострадали в дорожной аварии в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на улице Тепловой столкнулись 2 легковые машины, в результате ДТП пострадали двое детей 3 и 6 лет, сообщает МВД по Бурятии.

По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем «Волги», у которого нет прав управления авто, врезался в Toyota Camry под управлением 51-летнего водителя.

В результат аварии госпитализированы двое детей, которые сидели в отечественном автомобиле.

По факту аварии начата проверка.

