Молодой человек без прав устроил аварию в Улан-Удэ. Пострадали дети
Фото - © МВД по Республике Бурятия
В Улан-Удэ на улице Тепловой столкнулись 2 легковые машины, в результате ДТП пострадали двое детей 3 и 6 лет, сообщает МВД по Бурятии.
По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем «Волги», у которого нет прав управления авто, врезался в Toyota Camry под управлением 51-летнего водителя.
В результат аварии госпитализированы двое детей, которые сидели в отечественном автомобиле.
По факту аварии начата проверка.
