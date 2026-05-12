Более 10 новых медспециальностей может появиться в РФ с сентября

Российский Минздрав планирует изменить перечень медспециальностей. Так, с 1 сентября могут появиться свыше 10 новых пунктов, сообщает РИА Новости .

В проекте приказа министерства отмечено, что в перечень планируют ввести новые специальности. Среди них медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж. Кроме того, в список войдут нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза, эргореабилитация, врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

При этом из действующего перечня будут исключены несколько специальностей, потому что они устарели. Так, уйдут из списка врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог и т. д.

Функции указанных медработников передадут в более развернутые специальности. Медики, принятые на перечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.

