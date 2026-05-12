сегодня в 07:46

Двое детей попали в больницу после падения из окна в Иркутской области

Прокуратура города Усолье-Сибирское в Иркутской области начала проверку по факту попадания в больницу двух детей с травмами после падения с высоты, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Предварительно, вечером 11 мая шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра остались без присмотра взрослых. Они выпали из окна третьего этажа, оперевшись на москитную сетку.

ЧП произошло на улице Интернациональной. Пострадавших детей нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Юные пациенты доставлены в Усольскую детскую городскую больницу совместно с отцом. У детей диагностировали травмы.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа на юге Москвы.

