сегодня в 18:17

Пятилетний мальчик выпал из окна 5-го этажа на юге Москвы

В Москве родители оставили пятилетнего мальчика без присмотра, а тот пробрался к окну и выпал из него, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в доме на Чертановской улице днем в понедельник. Ребенок остался без присмотра взрослых и залез на подоконник, что привело к падению.

Малыш пролетел пять этажей вниз, при этом он смог выжить. Ребенка госпитализировали.

Столичная прокуратура контролирует расследование обстоятельств инцидента.

