Пятилетний мальчик выпал из окна 5-го этажа на юге Москвы
В Москве родители оставили пятилетнего мальчика без присмотра, а тот пробрался к окну и выпал из него, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в доме на Чертановской улице днем в понедельник. Ребенок остался без присмотра взрослых и залез на подоконник, что привело к падению.
Малыш пролетел пять этажей вниз, при этом он смог выжить. Ребенка госпитализировали.
Столичная прокуратура контролирует расследование обстоятельств инцидента.
