Гроза и до + 20 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, местами прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде пройдет кратковременный дождь.
Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Ночью термометры покажут плюс 11 — плюс 13, днем 13 мая — от плюс 21 до плюс 23. Также пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.