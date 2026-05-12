сегодня в 06:25

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Время действия ограничений не уточняется.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задерживают рейсы, пассажиры ждут вылета сутками.

