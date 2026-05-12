Белый дом: Трамп 12 мая вылетит в Пекин

сегодня в 06:01

Американский президент Дональд Трамп 12 мая вылетит в Китай, где он планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это следует из расписания президента США, которое распространил Белый дом, сообщает RT .

В расписании указано, что Трамп покинет свою резиденцию в 20:40 мск, после чего направится на базу Эндрюс. Оттуда глава американской администрации вылетит в КНР.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп на этой неделе планирует совершить государственный визит в Китай.

Изначально поездка Трампа в Китай была запланирована на конец марта. Однако президент США перенес ее на середину мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.