Туристку эвакуировали с горы на Сахалине
Туристку, которой стало плохо у подножья горы Крузенштерна на Сахалине, эвакуировали, сообщает SHOT.
Девушку доставили в аэропорт города Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к горе Крузенштерна за туристами.
Отмечается, что в составе группы девушке стало плохо, она не могла самостоятельно передвигаться. Группа запросила эвакуацию.
В спасательной операции задействованы 6 человек.
