Туристку эвакуировали с горы на Сахалине

Туристку, которой стало плохо у подножья горы Крузенштерна на Сахалине, эвакуировали, сообщает SHOT .

Девушку доставили в аэропорт города Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел к горе Крузенштерна за туристами.

Отмечается, что в составе группы девушке стало плохо, она не могла самостоятельно передвигаться. Группа запросила эвакуацию.

В спасательной операции задействованы 6 человек.

