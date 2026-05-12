Рецидивист открыл огонь из винтовки в университетском городке Кембридже (США). В этот день решался вопрос о его условно-досрочном освобождении, сообщает SHOT .

По предварительной информации, пострадал минимум один человек. Злоумышленник начала стрелять по прохожим и машинам на улице из штурмовой винтовки.

Когда прибыла полиция, он начал отстреливаться, лежа на земле. Выяснилось, что рецидивиста зовут Тайлер Браун, и он отбывал срок в пять лет за стрельбу по силовикам. В этот день он должен был встретиться с инспектором, чтобы тот решил вопрос о его условно-досрочном освобождении.

